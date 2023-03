Published: 13 Mar 2023 9 AM Updated: 13 Mar 2023 9 AM

​தேனி: பெண்ணுக்கு​ பாலியல் தொல்லை; விஏஓ கைது - மிரட்டி பணம்பறித்த வழக்கறிஞர் உள்பட 4 பேர்மீது வழக்கு

​பெண்ணுக்கு கடன் வழங்கிய பின்பு கிராம நிர்வாக அலுவலர் ஜெயக்குமார் அப்பெண்ணுக்கு பாலியல் ரீதியாக ​ஓராண்டாக​தொல்லை கொடுத்து வந்துள்ளார். மேலும் அப்பெண்ணுடன் நெருக்கமாக இருக்கும் புகைப்படங்களை எடுத்து அப்பெண்ணை மிரட்டி​யு​ள்ளார்.

News கைதான வி.ஏ.ஓ. ஜெயக்குமார்