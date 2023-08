Published: 04 Aug 2023 7 AM Updated: 04 Aug 2023 7 AM

ஈரோடு: வேலை கேட்டுச் சென்ற பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை - கிராம நிர்வாக அலுவலர் கைது

வேலை கேட்டு வந்த பெண்ணுக்கு, பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக கிராம நிர்வாக அலுவலரை போலீஸார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

பாலியல் தொல்லை ( சித்தரிப்புப் படம் )