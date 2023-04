Published: Just Now Updated: Just Now

திருமண ஆசையில் கனடாவிலிருந்து இந்தியா திரும்பிய இளம்பெண்; சுட்டுக் கொன்று, உடலைப் புதைத்த காதலன்!

காதலனைத் திருமணம் செய்வதற்காக கனடாவிலிருந்து இந்தியா வந்த இளம்பெண்ணைக் கொலைசெய்து புதைத்த காதலன் கைதுசெய்யப்பட்டார்.

News நீலம் புதைக்கப்பட்ட இடம்