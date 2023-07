Published: Just Now Updated: Just Now

சிவகாசி: திருட வந்த ஹோட்டலில் சப்பாத்தி தயார் செய்து, சாப்பிட்டு... கைவரிசை காட்டிய கும்பல்!

சிவகாசி அருகே கொள்ளையடிக்கவந்த இடத்தில் சமைத்து சாப்பிட்டுவிட்டு 1 லட்சத்து 70 ஆயிரத்தை திருடிச்சென்ற மர்மநபர்களை சி.சி.டி.வி. காட்சிகளின் உதவியுடன் பிடிக்க போலீஸார் தீவிரம் காட்டிவருகின்றனர்.

