Published: 16 Mar 2023 9 AM Updated: 16 Mar 2023 9 AM

புனே: மனைவி, மகனைக் கொன்றுவிட்டு மென்பொருள் பொறியாளர் தற்கொலை - அதிர்ச்சி சம்பவம்

புனேயில் மென்பொருள் பொறியாளர் தன்னுடைய மனைவி, மகனைக் கொலை செய்துவிட்டு தானும் தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

News மனைவியுடன் சுதீப்