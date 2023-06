Published: Just Now Updated: Just Now

கண்மாயில் முறைகேடாக மண் அள்ளிய கும்பல்; லாரிகளைச் சிறைப்பிடித்து போலீஸில் ஒப்படைத்த எம்.எல்.ஏ!

ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் அருகே முறைகேடாக மண் ஏற்றிவந்த லாரியை அ.தி.மு.க எம்.எல்.ஏ சிறைப்பிடித்து, காவல்துறை வசம் ஒப்படைத்தார்.

