ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்: அதிமுக நிர்வாகி `சப்ளை’ ; திமுக நிர்வாகி `விற்பனை’ - குட்கா வழக்கில் இருவர் கைது

தமிழக அரசால் தடைசெய்யப்பட்ட குட்கா பான் மசாலா விற்பனையில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் திமுக, அதிமுக நிர்வாகிகள் இருவர்‌ கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

