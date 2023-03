Published: 28 Mar 2023 6 AM Updated: 28 Mar 2023 6 AM

Published: Yesterday at 6 AM Updated: Yesterday at 6 AM

விருதுநகர்: டீக்கடைக்குப்போன நேரத்தில் ரூ.70,000 திருட்டு... பதறிய விவசாயி; மீட்டுக் கொடுத்த போலீஸ்!

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில், ரூ.70,000 பணத்தை விவசாயி ஒருவர் திருடனிடம் பறிகொடுத்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது‌.

News காவல் நிலையம்