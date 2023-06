Published: Just Now Updated: Just Now

16 கிலோ அம்பர்கிரிஸ்; விருதுநகர் அருகே சோதனையில் சிக்கிய கடத்தல் கும்பல்... சிறையிலடைத்த வனத்துறை!

அம்பர்கிரிஸ் எனப்படும் திமிங்கல எச்சம் கடத்திவந்த 5 பேரை, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் வனத்துறையினர் கைதுசெய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

