போக்சோ வழக்கில் பாதிரியாருக்கு வாழ்நாள் சிறை; ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு!

போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம், பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் பாதிரியார் ஒருவருக்கு வாழ்நாள் சிறைத் தண்டனை வழங்கி தீர்ப்பளித்திருக்கிறது.

News ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் நீதிமன்றம்

