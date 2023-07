Published: 08 Jul 2023 7 AM Updated: 08 Jul 2023 7 AM

'புஷ்பா' பட பாணி: சரக்கு வாகனத்தில் ரகசிய இடம் அமைத்து கடத்தப்பட்ட 400 கிலோ குட்கா!

ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூரில் சினிமா படப்பாணியில் சரக்கு வாகனத்தில் ரகசிய இடம் அமைத்து கடத்திவரப்பட்ட 400 கிலோ குட்காவை விருதுநகர் மாவட்ட போலீஸார் பறிமுதல் செய்தனர்.

News கடத்தல்