`போன் வாங்க ரூ.1.5 லட்சம் வேண்டும்’ - மாணவர் வாக்குவாதம்; கொலை வழக்கில் கைதான தந்தை, தம்பி

அதிக விலையுள்ள போன் வாங்க ரூ.1.5 லட்சம் பணம் கேட்ட மகனை மற்றொரு மகனோடு சேர்ந்து அடித்து கொலை செய்த தந்தை கைது செய்யப்பட்டார்.

