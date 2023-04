Published: 30 Apr 2023 8 AM Updated: 30 Apr 2023 8 AM

போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன்பு தீக்குளித்த சிறைக் காவலர்; சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட எஸ்.ஐ! – நடந்தது என்ன?

மன உளைச்சலில் இருந்துவந்த சிறைக் காவலர் ராஜா, காவல் நிலையம் முன்பே தீக்குளித்து தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News தீக்குளித்த சிறைக் காவலர்

