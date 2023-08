Published: 08 Aug 2023 11 AM Updated: 08 Aug 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

`நான் ஐ.பி.எஸ்., மனைவி ஐ.ஏ.எஸ்’ என முன்னாள் காவல்துறை அதிகாரியின் மோசடி - சிக்கியது எப்படி?!

வேலை வாங்கித் தருவதாகவும், அரசு அதிகாரிகளிடம் பணியிடமாற்றம் உள்ளிட்ட பிற சலுகைகளைப் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி பல லட்சம் மோசடியில் ஈடுபடுவதாகத் தெரியவந்தது. - காவல்துறை

News கைதுசெய்யப்பட்ட முன்னாள் காவல்துறை அதிகாரியும் மனைவியும்