Published: Today at 6 AM Updated: Today at 6 AM

`மாற்று சமூகத்தில் திருமணம் செய்தவர்களுக்கு கோயிலில் அனுமதி மறுப்பதா?'- வட்டாட்சியர் அதிரடி உத்தரவு

`மாற்றுச் சமூகத்தினருடன் திருமண உறவு வைத்திருக்கும் குடும்பங்கள் மற்றும் அவர்களது பெற்றோர்களுக்கு, எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் கோயில் வழிபாட்டு உரிமை மறுப்பது தவறான நடைமுறை மட்டுமல்லாது, சட்டத்துக்குப் புறம்பான செயலாகும்.' - வட்டாட்சியர்

