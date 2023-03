Published: 05 Mar 2023 10 AM Updated: 05 Mar 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

ஏசி அறையில் `ஹைடெக்' கஞ்சா வளர்ப்பு; பலே இளைஞர்கள் போலீஸில் சிக்கியது எப்படி?!

தாம்பரத்தில் யூடியூப் வீடியோ பார்த்து ஏசி அறையில் கஞ்சா செடி வளர்த்தவர்களை போலீஸார் கைதுசெய்தனர்.

News வீட்டுக்குள் கஞ்சா செடி