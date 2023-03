Published: 30 Mar 2023 7 AM Updated: 30 Mar 2023 7 AM

வந்தே பாரத் ரயில் ஜன்னல் கண்ணாடி கல் வீசி உடைப்பு; தமிழ்நாட்டு இளைஞர் கைது... போலீஸ் விசாரணை!

சென்னை டு மைசூர் வந்தே பாரத் ரயிலின் ஜன்னல் கண்ணாடியை உடைத்ததாக, தமிழ்நாட்டின் திருமாஞ்சோலையைச் சேர்ந்த குபேந்திரன் (21) எனும் இளைஞர் கைதுசெய்யப்பட்டிருக்கிறார்.

