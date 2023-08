Published: 16 Aug 2023 7 AM Updated: 16 Aug 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

தஞ்சாவூர்: மகள் காதலுக்கு எதிர்ப்பு; காதலனை கொன்ற கூலிப்படை - தந்தை, மகன், மகள் உட்பட 8 பேர் கைது!

`சக்திவேலை தனது தந்தை கொலை செய்யப் போவது தேவிகாவுக்கும் தெரிந்துள்ளது. அவரும் இதுகுறித்து வெளியே சொல்லாமல் மறைத்து விட்டார். சக்திவேல் செல்போனுக்கு கடைசியாக பாலகுரு பேசியியுள்ளார். அவரும் உண்மையை ஒப்புக்கொண்டனர்.’ - போலீஸ் தரப்பு

News கைது செய்யப்பட்டவர்கள்