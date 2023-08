Published: 06 Aug 2023 10 AM Updated: 06 Aug 2023 10 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

பப்ஜி நட்பு, நீண்டநாள் திட்டம், மயக்க மருந்து.. நண்பனின் மனைவியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வாலிபர்!

தன் நண்பனின் மனைவிக்கு குளிர்பானத்தில் மயக்க மருந்து கொடுத்து அவரை பாலியல் வன்கொடுமை செய்தவரை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர். குற்றம்சாட்டப்பட்டவர் இதற்காக நீண்ட நாள்கள் சதித்திட்டம் தீட்டிவந்துள்ளது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

News பாலியல் வன்கொடுமை ( சித்திரிப்புப் படம் )