Published: 28 Apr 2023 10 AM Updated: 28 Apr 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

தாய்லாந்து: முன்னாள் காதலன் உட்பட 12 பேரை சயனைடு கொடுத்துக் கொன்ற கர்ப்பிணி? - அதிர்ச்சிப் பின்னணி

தாய்லாந்தில் முன்னாள் காதலன் உட்பட 12 பேரை சயனைடு கொடுத்துக் கொலைசெய்ததாக கர்ப்பிணி கைதுசெய்யப்பட்டிருக்கிறார். இது குறித்து போலீஸார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

News குற்றம்சாட்டப்பட்ட பெண் ( ட்விட்டர் )

