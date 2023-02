Published: 26 Feb 2023 8 AM Updated: 26 Feb 2023 8 AM

சிவகாசி: அரசு மருத்துவமனை கழிவறையில் கிடந்த 5 மாத ஆண் சிசுவின் சடலம்! - விசாரணையில் போலீஸ்

சிவகாசி அரசு மருத்துவமனையில் மகப்பேறு வார்டு கழிவறையில் 5 மாத ஆண் சிசு இறந்தநிலையில் மீட்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

