இன்ஸ்டா மூலம் குறிவைக்கப்பட்ட இளம்பெண்கள்; `காதல்' போர்வையில் லட்சங்களைச் சுருட்டிய `பலே' குடும்பம்!

இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பரமக்குடியைச் சேர்ந்த பெண்ணை காதல் வலையில் விழ வைத்து ரூ.54 லட்சம் பணம் மற்றும் 15 பவுன் நகையை சுருட்டிய குடும்பத்தினரை போலீஸார் கைதுசெய்திருக்கின்றனர்.

News இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் காதலித்து ஏமாற்றிய விஜய்