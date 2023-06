Published: Just Now Updated: Just Now

பழநி: மனைவியை ஓடஓட விரட்டி வெட்டிய கணவன் - அரசு மருத்துவமனையில் அதிர்ச்சி!

காலை நேரத்தில் பரபரப்பாக இயங்கி கொண்டிருக்கும் பழநி அரசு மருத்துவமனையில் வைத்து, கணவன் மனைவியை விரட்டி விரட்டி வெட்டியச் சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

