`நீங்க எதுக்கு இங்க வரீங்க'; வைரலான வீடியோ - வட மாநில இளைஞர்களைத் தாக்கிய நபர் கைது!

ஓடும் ரயிலில் வட மாநில இளைஞர்களை தாக்கிய மகிமை தாஸ் என்ற நபரை ரயில்வே காவல்துறையினர் கைதுசெய்திருக்கின்றனர்.

