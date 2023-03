Published: 20 Mar 2023 7 AM Updated: 20 Mar 2023 7 AM

விழுப்புரம்: 'பணம் இரட்டிப்பு' - 7,000 பேரிடம் ரூ.85 கோடிக்கு மோசடி; தொடரும் கைது நடவடிக்கை

இந்த தனியார் நிதி நிறுவனத்தின் பெரும் மோசடி குறித்தான தகவல்கள் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

News முதற்கட்டமாக கைது செய்யப்பட்ட நால்வர்