Published: 06 Mar 2023 11 AM Updated: 06 Mar 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

சேலம்: மகன் படத்தை ஆபாசமாக மார்பிங் செய்து தந்தையிடம் ரூ.10 லட்சம் கேட்டு மிரட்டல் - 2 பேர் கைது!

கல்லூரி மாணவி புகைப்படத்துடன், மாணவன் ஒருவனின் புகைப்படத்தை ஆபாசமாக மார்பிங் செய்து பணம் கேட்டு மிரட்டிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

