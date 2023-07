Published: 16 Jul 2023 8 AM Updated: 16 Jul 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

``ஏடிஎம்-மில் பணம் எடுக்கத் தெரியலையா?"- ஏடிஎம் கார்டுகளை மாற்றிக் கொடுத்து நூதன மோசடி; இருவர் கைது!

ஏ.டி.எமில் பணம் எடுக்க தெரியாதவர்களுக்கு உதவுவதுபோல நடித்து, அவர்களிடம் ஏ.டி.எம் கார்டுகளை மாற்றிக் கொடுத்து, நூதன கொள்ளையில் ஈடுபட்டு வந்த இருவரை வெள்ளிமேடுபேட்டை போலீஸார் கைதுசெய்தனர்.

News கைது செய்யப்பட்ட இருவர்