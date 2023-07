Published: 09 Jul 2023 8 AM Updated: 09 Jul 2023 8 AM

Honey Trap: மேட்ரிமோனி சைட் மூலம் `வலை'; சிக்கிய ஆந்திர இளைஞர் - லட்சக்கணக்கில் பிடுங்கிய `பலே' பெண்

மேட்ரிமோனியில் திருமணமாகாத ஆண்களைக் குறிவைத்துப் பழகி, ஆசைகாட்டிப் பணம் பிடுங்கி மோசடிசெய்த பெண்ணை, போலீஸார் கைதுசெய்திருக்கிறார்கள்.

