Published: 12 Mar 2023 10 AM Updated: 12 Mar 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

ரெளடி கொலை: போலீஸை அரிவாளால் வெட்டிவிட்டுத் தப்பிய குற்றவாளி; சுட்டுப்பிடித்த போலீஸ்!

``ராஜ்குமார் கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய பிரவீனைப் பிடிக்கச் சென்றபோது, அவர் போலீஸ் ஒருவரை அரிவாளால் வெட்டிவிட்டுத் தப்ப முயன்றார். அப்போது இன்ஸ்பெக்டர் ஒருவர் பிரவீனின் காலில் சுட்டுப்பிடித்தார்."- எஸ்.பி சுரேஷ்குமார்

News போலீஸ் சுட்டுப்பிடித்த கொலைக் குற்றவாளி பிரவீன்