Published: Yesterday at 10 AM Updated: Yesterday at 10 AM

ராமநாதபுரம்: இளம்பெண்ணை ஏமாற்றி பாலியல் வன்கொடுமை; ஆயுதப்படை காவலர் கைது - சஸ்பெண்ட் செய்த எஸ்.பி!

திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறி இளம்பெண்ணை ஏமாற்றி பாலியல் வன்கொடுமையில் ஈடுபட்ட ஆயுதப்படை காவலர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

News கைது செய்யப்பட்ட ஆயுதப்படை காவலர் இளையராஜா