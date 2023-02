Published: 28 Feb 2023 11 AM Updated: 28 Feb 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

மும்பை: திருமணம் மீறிய உறவு; கணவர், மாமியாரை பிளான் போட்டுக் கொலைசெய்த மனைவி!

மும்பை மருத்துவமனையில் உயிருக்குப் போராடிக்கொண்டிருந்த கணவன் உயிர் பிழைக்கக் கூடாது என்பதற்காக தண்ணீரில் விஷம் கலந்து கொடுக்க மனைவி முயன்றிருக்கிறார் என்பது தெரியவந்திருக்கிறது.

News கவிதா, ஹிதேஷ், சரளா