Published: 21 Feb 2023 10 AM Updated: 21 Feb 2023 10 AM

வேலூர்: ``குல்லாவ மறந்துட்டேனே...” - சிவப்புக் குல்லாவால் சிக்கிய திருடன்!

வேலூர் அருகேயுள்ள ஒரு வீட்டில் ‘சிவப்புக் குல்லா’ அணிந்தபடி நகைகளைக் கொள்ளையடித்த இளைஞன் ஒருவன், அதே குல்லாவுடன் மீண்டும் அதே வீட்டின் முன்பு நடமாடியபோது போலீஸாரிடம் சிக்கியிருக்கிறார்.

News கைதான இளைஞன்