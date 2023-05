Published: 29 May 2023 6 PM Updated: 29 May 2023 6 PM

சென்னை: 3-வது மாடியிலிருந்து விழுந்து இளைஞன் பலி! - திருடச் சென்ற இடத்தில் நடந்த விபரீதம்

திருடனை மோகன்ராஜும், அந்த அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பில் வசிப்பவர்களும் சேர்ந்து விரட்டினர். அவர்களிடம் சிக்காமலிக்க 3-வது மாடியிலிருந்து திருடன் குதித்தான்.

News பலி ( சித்திரிப்புப் படம் )