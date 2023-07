Published: 23 Jul 2023 8 AM Updated: 23 Jul 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

சிவகங்கை: காரில் வந்து ஆடு திருட்டு; வளைத்துப் பிடித்து மரத்தில் கட்டிவைத்த ஊர்மக்கள்!

காரில் வந்து ஆடு திருடிய கும்பலை கிராம மக்கள் பிடித்து மரத்தில் கட்டிவைத்து, போலீஸில் ஒப்படைத்த சம்பவம், சிவகங்கை மாவட்டத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

News ஆடு திருட்டு