கரூர்: பூட்டிய வீட்டில் 115 பவுன் நகை, 600 கிராம் வெள்ளி கொள்ளை! - அதிர்ச்சியில் டிஎன்பிஎல் ஊழியர்

டி.என்.பி.எல் காகித ஆலையில் பணியாற்றி வரும் ஊழியர் ஒருவர் வீட்டில் 115 பவுன் தங்க நகை, 600 கிராம் வெள்ளி பொருள்கள், ரூ.10,000 ரொக்கப் பணம் ஆகியவற்றை மர்ம மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்துச் சென்றுள்ளனர்.

News கொள்ளை நடந்த வீடு