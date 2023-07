Published: 29 Jul 2023 9 AM Updated: 29 Jul 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

திருப்பூர்: ரூ.1.20 லட்சம் மதிப்பிலான 20 பன்றிகள் திருட்டு - சிசிடிவி காட்சிகளால் சிக்கிய 6 பேர்!

திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் அடுத்த மூலனூரில் ரூ. 1.20 லட்சம் மதிப்பிலான 20 பன்றிகளை திருடிய 6 பேரை போலீஸார் கைது செய்தனர்.

News கைது செய்யப்பட்ட 6 பேர்