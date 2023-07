Published: Just Now Updated: Just Now

தேனி: லஞ்சப் புகார், சர்ச்சையான வீடியோ... அரசு மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர்மீது பாய்ந்தது நடவடிக்கை!

மருத்துவமனை வளாகத்தில் ​கே​ன்டீன் ​வைத்துள்ள மாரிச்சாமி என்பவர் மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் மீனாட்சிசுந்தரத்திற்கு லஞ்சம் கொடுக்கும் வீடியோ காட்சிகள், வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது​.

News மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வ​ர் மீனாட்சிசுந்தரம்