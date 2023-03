Published: 31 Mar 2023 8 AM Updated: 31 Mar 2023 8 AM

நெல்லை: ஏ.எஸ்.பி பல்வீர் சிங் பல் பிடுங்கிய விவகாரம்: நான்காம் நாள் விசாரணையில் நடந்தது என்ன?!

அம்பாசமுத்திரம் காவல்துறை ஏ.எஸ்.பி பல்வீர் சிங், விசாரணைக் கைதிகளின் பற்களைப் பிடுங்கிய புகார் தொடர்பாக சப்-கலெக்டர் விசாரணை நடத்திவரும் நிலையில், தகவல் தெரிந்தவர்கள் மனு அளிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

News ஏ.எஸ்.பி பல்வீர் சிங்