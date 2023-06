Published: 24 Jun 2023 9 AM Updated: 24 Jun 2023 9 AM

`மொத்தம் 6,850 உயிருள்ள ஆமைக் குஞ்சுகள்’ - திருச்சி விமான நிலையத்தில் சிக்கியது எப்படி?!

திருச்சி விமான நிலையத்தில் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் பயணிகள் கொண்டு வந்த சூட்கேஸை சோதனை செய்தபோது, இந்தக் கடத்தல் சம்பவம் தெரிய வந்திருக்கிறது.

News கடத்தி வரப்பட்ட ஆமைக் குஞ்சுகள்