Published: 23 Mar 2023 11 AM Updated: 23 Mar 2023 11 AM

திண்டுக்கல்: பெண்ணிடம் வீடியோ காலில் பேசிய இளைஞர்: கடத்திச் சென்று மிரட்டி பணம் பறித்த நண்பர்கள்!

வத்தலகுண்டு அருகே வனப்பகுதிக்குள் அப்பாஸைக் கடத்திச் சென்று கத்தி, கம்பால் தாக்கி, நடனமாட வைத்திருக்கின்றனர். இதையடுத்து நடந்தவற்றை வெளியே சொல்லி அசிங்கப்படுத்திவிடுவோம் என மிரட்டியிருக்கின்றனர்.

News வேடசந்தூர் காவல் நிலையம்