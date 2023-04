Published: 01 Apr 2023 7 AM Updated: 01 Apr 2023 7 AM

வெளி உலக தொடர்பு இல்லாமல் 3 ஆண்டுகள்... வீட்டுக்குள்ளே பூட்டப்பட்டார்களா 3 மகன்கள்?! தாயிடம் விசாரணை

கடந்த 3 ஆண்டுகளாக பிரேமா, முருகன் இருவரும் சேர்ந்து 3 மகன்களையும் வீட்டிற்குள் காம்பவுண்ட் கேட்டை பூட்டி அடைத்து வைத்திருப்பதும், 3 பேரும் கடந்த 3 ஆண்டுகளாக கல்விசாலைக்கு செல்லாமல் இருப்பதாகவும் அப்பகுதியினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

News கேட்டை திறந்து விசாரணை நடத்திய போலீஸ்