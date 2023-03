Published: 14 Mar 2023 7 AM Updated: 14 Mar 2023 7 AM

பீர் பாட்டிலை உடைத்து போலீஸைக் கொல்ல முயன்ற ரெளடி - விசாரணைக்குச் சென்ற இடத்தில் நடந்த விபரீதம்

திருவள்ளூரில் ரௌடி ஒருவரைக் கைது செய்யும்போது பீர் பாட்டிலால் காவலர்களை தாக்க முயற்சி செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

