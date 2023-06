Published: 01 Jun 2023 10 AM Updated: 01 Jun 2023 10 AM

கேரளா: மீண்டும் தீப்பிடித்து எரிந்த அதே ரயில் - விபத்தா... நாசவேலையா... விசாரணையில் என்.ஐ.ஏ!

கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 2-ம் தேதி ஆலப்புழாவில் இருந்து கண்ணூர் நோக்கி வந்த இதே எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில்தான் பயணிகள் மீது பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்த சம்பவம் நடைபெற்றது.

News தீபிடித்து எரிந்த ரயில் பெட்டி