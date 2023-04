Published: 10 Apr 2023 7 AM Updated: 10 Apr 2023 7 AM

ரயில் தீவைப்பு விவகாரம்: ஷாரூக் ஷைபி-க்கு பயங்கரவாத தொடர்பு?! - விசாரணைக்கு தயாராகும் என்.ஐ.ஏ

ரயிலில் இருந்து யாரையும் தள்ளிவிடவில்லை என ஷாரூக் தெரிவித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. விசாரணை நடத்தும்போது ஷாரூக் ஷைப் தனக்கு உடல்நலக்குறைவு உள்ளதாக போலீஸிடம் தொடர்ந்து சொல்லிகொண்டிருந்தார்.

News தீ வைக்கப்பட்ட ரயில்