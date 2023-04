Published: 05 Apr 2023 10 AM Updated: 05 Apr 2023 10 AM

'டெல்லியைத் தாண்டியது இல்லை' - ரயில் எரிப்பு வழக்கில் உ.பி-யில் கைதுசெய்யப்பட்டவர் விடுவிப்பு!

உ.பி-யில் கைதுசெய்யப்பட்ட நபரிடம், `கேரளா சென்றதுண்டா, அங்கு நண்பர்கள் யாரவது உண்டா?’ என்பது போன்ற கேள்விகளை ஏ.டி.எஸ் போலீஸ் கேட்டிருக்கிறது.

News கைதுக்குப் பிறகு விடுவிக்கப்பட்ட ஷாருக் ஷெய்பி