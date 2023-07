Published: 10 Jul 2023 6 AM Updated: 10 Jul 2023 6 AM

வெட்டப்பட்ட 1000 பாக்கு மரங்கள்; கிணற்றில் வீசப்பட்ட 20 மோட்டார்கள் - ஜேடர்பாளையத்தில் தொடரும் பகீர்

ஜேடர்பாளையம் அருகே, கரும்பு ஆலை கொட்டகைகள் தீவைப்பு, வாழை மரங்கள் அழிப்பு என்று தொடர்ந்த சம்பவத்தில், தற்போதும் பாக்கு மரங்களையும், வாழையையும் மர்ம நபர்கள் வெட்டியிருப்பது, பொதுமக்களை அச்சமடைய வைத்திருக்கிறது.

News வெட்டப்பட்ட பாக்கு மரங்கள் ( நா.ராஜமுருகன் )