Published: 25 Apr 2023 9 AM Updated: 25 Apr 2023 9 AM

பள்ளிக்குச் சென்ற பழங்குடி மாணவி காட்டில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சோகம் - என்ன நடந்தது?!

பள்ளிக்குச்‌ சென்ற பழங்குடி மாணவி ஒருவர், நடுக்காட்டில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட துயரத்தை அறிந்த நூற்றுக்கணக்கான பழங்குடிகள் பிணவறை முன்பு கூடினர்.

