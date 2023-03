Published: 12 Mar 2023 11 AM Updated: 12 Mar 2023 11 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

வழக்கறிஞர் கொலை வழக்கு; அரிவாளால் தாக்கிய குற்றவாளி; துப்பாக்கியால் சுட்டுப் பிடித்த போலீஸார்!

வழக்கறிஞர் கொலை வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த முக்கியக் குற்றவாளியை போலீஸார் கைதுசெய்ய முயன்றபோது, போலீஸாரை அரிவாளால் தாக்கியதும், குற்றவாளியை போலீஸார் துப்பாக்கியால் சுட்டுப் பிடித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News தட்டப்பாறை காவல் நிலையம்