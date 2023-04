Published: 21 Apr 2023 9 AM Updated: 21 Apr 2023 9 AM

தூத்துக்குடி: `நாம சேர்ந்து தொழில் செய்யலாம்’ - நண்பரிடமே ரூ.8 கோடி மோசடி செய்து சிக்கிய இருவர்!

தூத்துக்குடியில் உப்பு, இரும்புப் பொருள்களைக் கொள்முதல் செய்வதாகக்கூறி நண்பரிடமே ரூ.8 கோடி மோசடி செய்த இருவரை மாவட்டக் குற்றப்பிரிவு போலீஸார் கைதுசெய்தனர்.

கைதுசெய்யப்பட்டவர்கள்

