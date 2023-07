Published: Just Now Updated: Just Now

`மோசடியில் இது புது ஸ்டைல்’ - வீட்டு உபயோகப் பொருள்கள் விற்கும் நிறுவனத்தை ஏமாற்றிய மோசடி ஆசாமி

12 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான வீட்டு உபயோகப் பொருள்களை போன் மூலம் ஆர்டர் கொடுத்து, நூதன முறையில் ஏமாற்றியவரையும் அவனின் கூட்டாளியையும் போலீஸார் கைது செய்திருக்கிறார்கள்.

News மோசடி